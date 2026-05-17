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Appartements à vendre en Maderno, Italie

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13 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 3 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 143 m²
GH-LV04402-C. Appartements dans un bel immeuble du 18ème siècle.Cet appartement moderne est …
$580,239
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Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Appartement 2 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 2 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 71 m²
GH-LV06538. Appartement récemment construit à Gardona RivieraNous vous proposons à la vente …
$492,324
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Appartement 3 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 3 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 140 m²
GH-LV04439-D. Appartements dans un bel immeuble du 18ème siècle.Cet appartement moderne est …
$621,266
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AdriastarAdriastar
Appartement 3 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 3 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 143 m²
GH-LV04402-C. Appartements dans un bel immeuble du 18ème siècle.Cet appartement moderne est …
$580,239
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Appartement 1 chambre dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 1 chambre
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 77 m²
This modern accommodation is located inside the Corte Benaco Residence in Toscolano Maderno,…
$394,150
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Appartement 1 chambre dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 1 chambre
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 73 m²
On the Lakefront of Maderno, immersed in the beautiful setting of Lake Garda, we find an enc…
$214,264
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GrekodomGrekodom
Appartement 2 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 2 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Au bord du lac de Maderno, immergé dans le cadre magnifique du lac Garda, nous trouvons une …
$307,864
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Appartement 1 chambre dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 1 chambre
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 73 m²
On the lakeside of Maderno, in the beautiful setting of Lake Garda, we find an charming Resi…
$214,264
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Penthouse 2 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Penthouse 2 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 84 m²
In the beautiful setting of Lake Garda, we propose an elegant attic recently completely reno…
$372,253
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Appartement 3 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 3 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
In the heart of the historic centre of Maderno, just a few steps from Piazza S. Marco, we pr…
$602,174
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Appartement 1 chambre dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 1 chambre
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
We offer for sale a spacious two-room apartment finely furnished, located in a privileged po…
$350,356
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Appartement 2 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 2 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 102 m²
In Toscolano-Maderno, one of the jewels of Lake Garda, we propose a three-room flat on the g…
$349,261
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Appartement 2 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 2 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
In the heart of the historic centre of Maderno, just a few steps from Piazza S. Marco, we pr…
$322,984
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