Guides sur l'achat de nouvelles constructions en Italie
Questions fréquemment posées sur les nouveaux bâtiments en Italie
Combien coûte 1 m² dans la construction de nouveaux logements en Italie?
L'immeuble le plus cher en Italie du point de vue du promoteur se trouve à Milan : 1 m² coûte pas moins de 3400 euros. En deuxième position, on trouve Rome et Florence : 1 m² y coûte 2900-3300 euros. À Turin ou à Bologne, on trouve des logements neufs dont le coût au mètre carré s'élève à 2200 euros.
Où se trouvent les nouveaux complexes d'appartements en Italie les plus actifs?
Dans le nord et le centre du pays : à Rome et dans sa banlieue, à Milan, à Turin, etc.
Quels sont les avantages de l'achat d'un logement en Italie auprès des logements du promoteur en Italie par rapport à l'achat d'un bien sur le marché secondaire ?
L'achat d'un logement neuf permet d'éviter les mauvaises surprises liées aux droits de propriété. En outre, les nouveaux bâtiments en Italie se caractérisent par:
- la classe d'efficacité énergétique la plus élevée - A ou B, ce qui permet aux propriétaires d'appartements d'économiser sur les factures d'électricité ;
- un agencement confortable ;
- des communications modernes ;
- l'absence de moisissure, qui est un problème dans les régions à forte humidité ;
- la présence de toutes les infrastructures nécessaires à proximité et de places de parking.