  2. Italie

Nouveaux bâtiments à vendre en Italie

Guides sur l'achat de nouvelles constructions en Italie

Où acheter un logement en Italie : aperçu des prix par région + biens immobiliers jusqu'à 100.000€
Questions fréquemment posées sur les nouveaux bâtiments en Italie

Combien coûte 1 m² dans la construction de nouveaux logements en Italie?

L'immeuble le plus cher en Italie du point de vue du promoteur se trouve à Milan : 1 m² coûte pas moins de 3400 euros. En deuxième position, on trouve Rome et Florence : 1 m² y coûte 2900-3300 euros. À Turin ou à Bologne, on trouve des logements neufs dont le coût au mètre carré s'élève à 2200 euros.

Où se trouvent les nouveaux complexes d'appartements en Italie les plus actifs?

Dans le nord et le centre du pays : à Rome et dans sa banlieue, à Milan, à Turin, etc.

Quels sont les avantages de l'achat d'un logement en Italie auprès des logements du promoteur en Italie par rapport à l'achat d'un bien sur le marché secondaire ?

L'achat d'un logement neuf permet d'éviter les mauvaises surprises liées aux droits de propriété. En outre, les nouveaux bâtiments en Italie se caractérisent par:
  • la classe d'efficacité énergétique la plus élevée - A ou B, ce qui permet aux propriétaires d'appartements d'économiser sur les factures d'électricité ;
  • un agencement confortable ;
  • des communications modernes ;
  • l'absence de moisissure, qui est un problème dans les régions à forte humidité ;
  • la présence de toutes les infrastructures nécessaires à proximité et de places de parking.
