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Appartements à vendre en Lonato del Garda, Italie

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9 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Lonato del Garda, Italie
Appartement 2 chambres
Lonato del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 110 m²
GH-DV5967. Appartement de trois chambres à deux pas de la promenadeSitué dans un emplacement…
$583,755
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Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Appartement 2 chambres dans Lonato del Garda, Italie
Appartement 2 chambres
Lonato del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 122 m²
In a building of only 4 units, forthcoming construction, in residential area surrounded by g…
$278,095
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Appartement 1 chambre dans Lonato del Garda, Italie
Appartement 1 chambre
Lonato del Garda, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 81 m²
In a building of only 4 units, forthcoming construction, in residential area surrounded by g…
$185,032
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Appartement 2 chambres dans Lonato del Garda, Italie
Appartement 2 chambres
Lonato del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 140 m²
In a building of only 4 units, forthcoming construction, in residential area surrounded by g…
$303,276
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Appartement 2 chambres dans Lonato del Garda, Italie
Appartement 2 chambres
Lonato del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 85 m²
Lonato del Garda, in a quiet hamlet on the outskirts of the town stands a new residential co…
$306,561
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Appartement 3 chambres dans Lonato del Garda, Italie
Appartement 3 chambres
Lonato del Garda, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 194 m²
In a building of only 4 units, forthcoming construction, in residential area surrounded by g…
$371,158
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Appartement 3 chambres dans Lonato del Garda, Italie
Appartement 3 chambres
Lonato del Garda, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 95 m²
In Lonato del Garda, near the centre, we will soon offer flats with independent entrance. Th…
$383,201
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Appartement 2 chambres dans Lonato del Garda, Italie
Appartement 2 chambres
Lonato del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 95 m²
Surrounded by nature with an open view and set in a beautiful Borgo and rural context, locat…
$315,320
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Appartement 3 chambres dans Lonato del Garda, Italie
Appartement 3 chambres
Lonato del Garda, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 145 m²
In a building of only 4 units, forthcoming construction, in residential area surrounded by g…
$326,269
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