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Appartements à vendre en Desenzano del Garda, Italie

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Appartement 2 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Appartement 2 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 98 m²
GA-V001253. Grand appartement de trois pièces près du centre à DESENZANO DEL GARDEA quelques…
$257,884
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Appartement 2 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Appartement 2 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 130 m²
GH-DV4905. Appartement donnant sur le lac et la piscineNous vous proposons à la vente un gra…
$505,218
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Appartement 2 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Appartement 2 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 100 m²
- C'est pas vrai. Appartement de trois chambres dans résidence avec piscine à Desenzano del …
$304,772
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Alanya HomeAlanya Home
Appartement 2 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Appartement 2 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 130 m²
- C'est le cas. Penthouse avec vue sur le lac à Desenzano Del GardaSitué dans un quartier él…
$642,365
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Appartement 2 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Appartement 2 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 93 m²
GA-V001284. Grand appartement proche du centre à Desenzano Del GardaSitué dans un quartier r…
$240,301
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Appartement 2 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Appartement 2 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 130 m²
GH-DV4959. Nouveaux appartements dans le centre de DesenzanoDesenzano del Garda, dans un qua…
$697,459
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Melrose VillasMelrose Villas
Appartement 1 chambre dans Desenzano del Garda, Italie
Appartement 1 chambre
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Surface 65 m²
- C'est quoi ? Appartement de deux chambres dans une résidence au bord du lac à Desenzano de…
$246,162
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Appartement 3 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Appartement 3 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 210 m²
GA-V001420. Nouveau penthouse avec belle vue sur le lac à Desenzano del GardaSitué dans le q…
$996,370
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Appartement 3 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Appartement 3 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 155 m²
GA-V001265. Penthouse à vendre à Desenzano del GardaPratique pour tous les services et comme…
$691,598
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Appartement 2 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Appartement 2 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 125 m²
GA-V001441. Appartement rénové avec piscine à Desenzano del GardaSitué dans une belle cour r…
$339,938
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Appartement 2 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Appartement 2 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 110 m²
GH-DV4916. Appartement neuf avec piscine, près du lacEntre les villes de Desenzano et de Sir…
$443,091
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Penthouse 3 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Penthouse 3 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 364 m²
As a preview, we offer, within a new residence with swimming pool soon to be built, a PENTHO…
$1,95M
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Appartement 2 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Appartement 2 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 130 m²
GH-DV3305. penthouseDesenzano del Garda, Dans un bâtiment historique au cœur de la vieille v…
$1,41M
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Appartement 2 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Appartement 2 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 97 m²
PO-101121W. Magnifique penthouse spacieux de trois chambres donnant sur le lac de GardeMagni…
$316,494
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Appartement 3 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
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Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 226 m²
- C'est le cas. Magnifique penthouse donnant sur le lacSitué dans un cadre élégant et un qua…
$1,43M
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Appartement 1 chambre dans Desenzano del Garda, Italie
Appartement 1 chambre
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Surface 80 m²
GA-V001251. Grand appartement de deux pièces avec vue sur le lac à Desenzano del GardaDans l…
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Appartement 2 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
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Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 130 m²
GH-DV5568. Appartement neuf avec grand jardin privé.Dans une résidence moderne et raffinée a…
$539,212
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Appartement 3 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Appartement 3 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 145 m²
- C'est le cas. Duplex à Garibaldi Square à Desenzano del GardaA quelques pas de la place Ga…
$609,544
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Appartement 3 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Appartement 3 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 270 m²
- C'est pas vrai. Penthouse à vendre à Desenzano del GardaContexte exclusif de six principau…
$1,35M
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Appartement 2 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
Appartement 2 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 145 m²
Voir la note 2 de bas de page. Appartement avec jardin dans un immeuble exclusif à Desenzano…
$767,791
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Appartement 3 chambres dans Desenzano del Garda, Italie
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Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 150 m²
ABI-1155A. Appartement prestigieux donnant sur le lac de Garde – Desenzano del GardaDans la …
$1,88M
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Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 115 m²
GH-DV4625. Appartements romantiques dans un ancien bâtimentA quelques pas du centre de Desen…
$515,768
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Chambres 3
Surface 176 m²
GA-V001243. Elégant appartement dans un nouveau bâtiment dans le centre. Desenzano Del Garda…
$1,08M
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Desenzano del Garda, Italie
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Chambres 2
Surface 110 m²
GH-DV4633. Nouveau appartement de trois pièces avec jardin privéDans le centre de Desenzano …
$457,158
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Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 99 m²
GA-V001205. Appartement avec Solarium à Desenzano Del GardaSitué dans un excellent emplaceme…
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Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 210 m²
GA-V001433. Nouveau penthouse avec belle vue sur le lac à Desenzano del GardaSitué dans le q…
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Chambres 2
Surface 100 m²
GH-DV4320. Penthouse dans le centre de Desenzano donnant sur le lacDesenzano del Garda, entr…
$509,907
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Nombre de pièces 2
Chambres 1
Surface 82 m²
- C'est le cas. Appartement au bord du lac à Desenzano del GardaSitué dans un quartier résid…
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Appartement 3 chambres
Desenzano del Garda, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 220 m²
ABI-1171A. Appartements sur le lac de GardeA proximité du centre de la ville touristique de …
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Surface 210 m²
ABI-1254A. Appartement prestigieux sur le lac de GardeDans la zone prestigieuse de la ville …
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