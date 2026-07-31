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Appartements à vendre en Sirmione, Italie

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35 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Sirmione, Italie
Appartement 3 chambres
Sirmione, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
WW-120315-2. Appartement dans un complexe d'élite sur la première ligne à SirmioneAppartemen…
$1,88M
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Appartement 3 chambres dans Lugana, Italie
Appartement 3 chambres
Lugana, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 105 m²
GH-SV00048. Magnifique appartement dans un complexe avec piscine.Au centre du quartier Colom…
$514,596
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Appartement 2 chambres dans Lugana, Italie
Appartement 2 chambres
Lugana, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 140 m²
GH-Durée: 2019. Appartements avec vue magnifique à Sirmione.Dans la ville de Sirmione... dan…
$1,47M
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Appartement 3 chambres dans Sirmione, Italie
Appartement 3 chambres
Sirmione, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 230 m²
ABI-1066A. Attique prestigieux avec une excellente vue sur le lac de GardeOffre unique sur l…
$1,76M
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Appartement 3 chambres dans Sirmione, Italie
Appartement 3 chambres
Sirmione, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 130 m²
GH-SV00094. Bel appartement neuf près de la plageOui, Sirmione. Dans le quartier Colombare d…
$457,158
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Appartement 2 chambres dans Lugana, Italie
Appartement 2 chambres
Lugana, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 90 m²
HK-020517. Appartements au coeur de Sirmione del Garda, région de ColombaréAppartements au c…
$363,382
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Appartement 3 chambres dans Sirmione, Italie
Appartement 3 chambres
Sirmione, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 160 m²
GH-SV00042. Penthouse Elite sur deux niveaux droit sur le lacEntre les villes de Sirmione et…
$2,29M
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Appartement 1 chambre dans Lugana, Italie
Appartement 1 chambre
Lugana, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
This charming apartment is located in Punta Grò, just steps from the shores of Lake Garda. S…
$414,952
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Appartement 2 chambres dans Lugana, Italie
Appartement 2 chambres
Lugana, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 61 m²
In Sirmione, in the Lugana area, there is this splendid completely renovated apartment. The …
$355,830
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Appartement 2 chambres dans Lugana, Italie
Appartement 2 chambres
Lugana, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 150 m²
$974,426
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Appartement 2 chambres dans Lugana, Italie
Appartement 2 chambres
Lugana, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
Sirmione - in a residence with swimming pool in a quiet corner in the centre of Colombare, a…
$377,727
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Appartement 3 chambres dans Lugana, Italie
Appartement 3 chambres
Lugana, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Located in one of Sirmione's most exclusive areas, this recently renovated attic apartment i…
$520,059
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Appartement 1 chambre dans Lugana, Italie
Appartement 1 chambre
Lugana, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 68 m²
In an elegant complex, just a few steps from Brema beach, we propose the construction of an …
$591,225
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Appartement 2 chambres dans Lugana, Italie
Appartement 2 chambres
Lugana, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Located in the heart of Colombare di Sirmione, within a small residence comprising only 16 u…
$480,644
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Appartement 3 chambres dans Sirmione, Italie
Appartement 3 chambres
Sirmione, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Sirmione, known as "Sirmio venusta" by the poet Catullus, is a true gem on the southern shor…
$925,158
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Appartement 2 chambres dans Lugana, Italie
Appartement 2 chambres
Lugana, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 130 m²
Sirmione, locality Porto Sirmione 2, we offer for sale a small villa on two levels free on t…
$695,237
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Appartement 1 chambre dans Lugana, Italie
Appartement 1 chambre
Lugana, Italie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
In Colombare di Sirmione, in a residence with swimming pool, a few steps from the centre and…
$206,929
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Appartement 1 chambre dans Lugana, Italie
Appartement 1 chambre
Lugana, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 66 m²
In an elegant complex, just a few steps from Brema beach, we propose the construction of an …
$547,430
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Appartement 1 chambre dans Lugana, Italie
Appartement 1 chambre
Lugana, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 77 m²
Located just 300 meters from Brema Beach and conveniently close to all major amenities, this…
$393,055
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Appartement 1 chambre dans Sirmione, Italie
Appartement 1 chambre
Sirmione, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Welcome to the heart of Sirmione, where history merges with modern luxury in a unique apartm…
$1,26M
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Appartement 1 chambre dans Lugana, Italie
Appartement 1 chambre
Lugana, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
In Lugana di Sirmione, convenient to all the main services, we offer Spacious two-room apart…
$185,032
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Appartement 1 chambre dans Lugana, Italie
Appartement 1 chambre
Lugana, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Only a few steps away from the lake and the harbour of Sirmione 2, close to all the main ser…
$489,403
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Appartement 1 chambre dans Lugana, Italie
Appartement 1 chambre
Lugana, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
In Lugana di Sirmione, convenient to all the main services, we offer Spacious two-room apart…
$195,980
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Appartement 3 chambres dans Lugana, Italie
Appartement 3 chambres
Lugana, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 176 m²
$1,09M
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Appartement 2 chambres dans Lugana, Italie
Appartement 2 chambres
Lugana, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 83 m²
In an elegant complex, just a few steps from Brema beach, we propose the construction of an …
$645,968
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Appartement 2 chambres dans Lugana, Italie
Appartement 2 chambres
Lugana, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
In a context with swimming pool, located a few steps from the Spa and the centre of Colombar…
$292,328
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Appartement 2 chambres dans Lugana, Italie
Appartement 2 chambres
Lugana, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
The flat for sale in the town of Sirmione, pearl of Lake Garda, is an unmissable opportunity…
$476,265
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Appartement 1 chambre dans Lugana, Italie
Appartement 1 chambre
Lugana, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Directly on the lake and just a few steps from the castle of Sirmione, we offer a ground flo…
$361,304
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Appartement 5 chambres dans Lugana, Italie
Appartement 5 chambres
Lugana, Italie
Nombre de pièces 17
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 446 m²
Just minutes away from the lake, away from the chaos yet conveniently located near major com…
$2,19M
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Appartement 1 chambre dans Lugana, Italie
Appartement 1 chambre
Lugana, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 60 m²
SIRMIONE - LUGANA, in a residence with swimming pool we propose a beautiful appartement plac…
$240,869
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