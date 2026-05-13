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Appartements à vendre en Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano, Italie

;
Salo
19
Maderno
13
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70 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 3 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 143 m²
GH-LV04402-C. Appartements dans un bel immeuble du 18ème siècle.Cet appartement moderne est …
$580,239
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Appartement 2 chambres dans Salo, Italie
Appartement 2 chambres
Salo, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 132 m²
GA-V000992. Appartement de trois chambres à vendre à Salo / Italie Dans le centre historique…
$527,490
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Appartement 3 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 3 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 133 m²
GH-LV04440-E. Appartements dans un bel immeuble du 18ème siècle.Cet appartement moderne est …
$556,795
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Appartement 3 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 3 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 110 m²
GH-LV04091. Nouveaux appartements modernes entourés de verdureToskolano-Madrno, dans un quar…
$380,965
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Appartement 2 chambres dans Salo, Italie
Appartement 2 chambres
Salo, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 113 m²
GH-LV04907-C1. Nouveau penthouse à SaloNous vous proposons à la vente un appartement de troi…
$398,548
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Appartement 2 chambres dans Salo, Italie
Appartement 2 chambres
Salo, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 180 m²
GH-LV01573. Maison en résidence avec piscine. Maison en résidence avec piscine. Villas moder…
$1,21M
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Appartement 2 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 2 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 120 m²
GH-LV03318. Appartement idéal pour les familles avec des enfants donnant sur le lacDans un e…
$398,548
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Appartement 2 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 2 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 86 m²
GH-LV04604-3PT. Appartements avec vue sur le lac et jardin privéDans une belle résidence bie…
$393,859
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Appartement 2 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 2 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 120 m²
GH-LV03319. Appartement idéal pour les familles avec enfantsDans un emplacement idéal à côté…
$468,880
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Appartement 2 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 2 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 120 m²
GH-LV03320. Appartement parfait avec vue sur le lacDans un emplacement idéal à côté du lac, …
$468,880
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Appartement 2 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 2 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 104 m²
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans t…
$325,989
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Appartement 3 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 3 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 140 m²
GH-LV04439-D. Appartements dans un bel immeuble du 18ème siècle.Cet appartement moderne est …
$621,266
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Appartement dans Salo, Italie
Appartement
Salo, Italie
Surface 85 m²
GH-PV006493-3. Appartement exclusif de trois chambres avec jardinoffre à la vente ce charman…
$565,000
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Appartement 2 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 2 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 77 m²
GH-LV04608-16P1. Magnifique appartement avec une terrasse donnant sur le lacDans une belle r…
$411,442
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Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 82 m²
- Oui. Appartement dans un bel immeuble du XVIIIème siècleCet appartement moderne est situé …
$386,826
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Appartement 2 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 94 m²
GH-LV04599-8PT. Bel appartement donnant sur le lacÀ l'intérieur d'une résidence confortable …
$405,581
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Appartement 2 chambres dans Salo, Italie
Appartement 2 chambres
Salo, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 108 m²
GH-LV04815-5C. Appartements dans un immeuble rénové Salo centreSalo, dans le centre historiq…
$480,602
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Appartement 2 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 2 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 117 m²
GH-LV04402-A. Appartements dans un bel immeuble du 18ème siècleCet appartement moderne est s…
$498,185
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Appartement 2 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 2 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 115 m²
GH-LV044445-G Appartements dans un magnifique bâtiment du 18ème siècle.Cet appartement moder…
$509,907
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Appartement 2 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 120 m²
GH-LV03317. Appartement parfait avec vue sur le lacDans un emplacement idéal à côté du lac, …
$433,714
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Appartement 1 chambre dans Salo, Italie
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Salo, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Surface 104 m²
GH-LV04820-1C. Appartements dans le complexe dans la ville de SaloSalo, dans le centre histo…
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Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 260 m²
Groupe de travail sur l'évaluation des risques Penthouse de designer prestigieux donnant sur…
$1,16M
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Appartement 2 chambres dans Gardone Riviera, Italie
Appartement 2 chambres
Gardone Riviera, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 124 m²
GH-LV03686. Appartement unique sur le lac de GardeCe bel appartement est situé au quatrième …
$750,208
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Toscolano Maderno, Italie
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Chambres 3
Surface 143 m²
GH-LV04402-C. Appartements dans un bel immeuble du 18ème siècle.Cet appartement moderne est …
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Appartement 2 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 90 m²
GH-LV04600-7PT. Appartements avec vue sur le lac et jardin privéÀ l'intérieur d'une résidenc…
$405,581
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Appartement 2 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 71 m²
GH-LV06538. Appartement récemment construit à Gardona RivieraNous vous proposons à la vente …
$492,324
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Appartement 3 chambres
Salo, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 150 m²
GH-LV06375. Spacieux appartement au centre avec vue sur le lac.Dans le centre de la ville de…
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Appartement 3 chambres dans Salo, Italie
Appartement 3 chambres
Salo, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 160 m²
GA-V000993. Penthouse à vendre à Salo / Italie Dans le centre historique de Salo avec accès …
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Penthouse 1 chambre dans Salo, Italie
Penthouse 1 chambre
Salo, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
The fourth and latest Falkensteiner Premium Living Residences at one of Italy’s most sought-…
$767,279
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Appartement 2 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 2 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 115 m²
This modern accommodation is located inside the Corte Benaco Residence in Toscolano Maderno,…
$476,265
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Types de propriétés en Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano

penthouses
1 BHK
2 BHK
3 BHK

Caractéristiques des propriétés en Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano, Italie

avec Piscine
Bon marché
Luxe
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