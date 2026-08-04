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Appartements à vendre en Salo, Italie

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19 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Salo, Italie
Appartement 2 chambres
Salo, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 113 m²
GH-LV04907-C1. Nouveau penthouse à SaloNous vous proposons à la vente un appartement de troi…
$398,548
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Appartement 3 chambres dans Salo, Italie
Appartement 3 chambres
Salo, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 160 m²
GA-V000993. Penthouse à vendre à Salo / Italie Dans le centre historique de Salo avec accès …
$1,02M
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Appartement 2 chambres dans Salo, Italie
Appartement 2 chambres
Salo, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 132 m²
GA-V000992. Appartement de trois chambres à vendre à Salo / Italie Dans le centre historique…
$527,490
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LDV InvestLDV Invest
Appartement 3 chambres dans Salo, Italie
Appartement 3 chambres
Salo, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 150 m²
GH-LV06375. Spacieux appartement au centre avec vue sur le lac.Dans le centre de la ville de…
$562,656
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Appartement dans Salo, Italie
Appartement
Salo, Italie
Surface 85 m²
GH-PV006493-3. Appartement exclusif de trois chambres avec jardinoffre à la vente ce charman…
$565,000
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Appartement 2 chambres dans Salo, Italie
Appartement 2 chambres
Salo, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 108 m²
GH-LV04815-5C. Appartements dans un immeuble rénové Salo centreSalo, dans le centre historiq…
$480,602
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Appartement 1 chambre dans Salo, Italie
Appartement 1 chambre
Salo, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Surface 104 m²
GH-LV04820-1C. Appartements dans le complexe dans la ville de SaloSalo, dans le centre histo…
$445,436
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Appartement 2 chambres dans Salo, Italie
Appartement 2 chambres
Salo, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 180 m²
GH-LV01573. Maison en résidence avec piscine. Maison en résidence avec piscine. Villas moder…
$1,21M
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Penthouse 1 chambre dans Salo, Italie
Penthouse 1 chambre
Salo, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
The fourth and latest Falkensteiner Premium Living Residences at one of Italy’s most sought-…
$767,279
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Appartement 3 chambres dans Villa di Salo, Italie
Appartement 3 chambres
Villa di Salo, Italie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 115 m²
Garda Haus Padenghe offers for sale this charming flat located in Cunettone, only 2.5 km fro…
$629,545
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Appartement 3 chambres dans Villa di Salo, Italie
Appartement 3 chambres
Villa di Salo, Italie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 115 m²
Garda Haus Padenghe offers for sale this charming flat located in Cunettone, only 2.5 km fro…
$656,917
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Appartement 1 chambre dans Salo, Italie
Appartement 1 chambre
Salo, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
The fourth and latest Falkensteiner Premium Living Residences at one of Italy’s most sought-…
$377,289
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Appartement 2 chambres dans Villa di Salo, Italie
Appartement 2 chambres
Villa di Salo, Italie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Garda Haus Padenghe offers for sale this charming flat located in Cunettone, only 2.5 km fro…
$350,356
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Appartement 3 chambres dans Salo, Italie
Appartement 3 chambres
Salo, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
We propose for sale a delightful flat located in a quiet residential area of Salò, a stone's…
$459,842
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Appartement 3 chambres dans Villa di Salo, Italie
Appartement 3 chambres
Villa di Salo, Italie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 85 m²
Garda Haus Padenghe offers for sale this charming flat located in Cunettone, only 2.5 km fro…
$527,723
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Appartement 1 chambre dans Salo, Italie
Appartement 1 chambre
Salo, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
In Salò, in the old town centre and a few steps from the Lungolago Zanardelli and the beach,…
$197,075
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Appartement 3 chambres dans Salo, Italie
Appartement 3 chambres
Salo, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 180 m²
This wonderful penthouse on two levels with a glimpse of Lake View, is located in the heart …
$870,414
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Appartement 2 chambres dans Salo, Italie
Appartement 2 chambres
Salo, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Are you looking for a spacious and comfortable apartment with a private garden in a peaceful…
$383,201
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Penthouse 1 chambre dans Salo, Italie
Penthouse 1 chambre
Salo, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
The fourth and latest Falkensteiner Premium Living Residences at one of Italy’s most sought-…
$767,279
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