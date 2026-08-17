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Quartier résidentiel À vendre – appartement a vendre a baka - jerusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$1,03M
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ID: 39831
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Dina, 8

À propos du complexe

Bel appartement de 3 pièces, d’une superficie de 75 m². • 3 pièces • 2 salles de bains • Mamad (chambre sécurisée) • 1er étage • Ascenseur avec mode Shabbat • Parking privé .Chauffage au sol

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Jérusalem, Israël
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