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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, calme, investi, magnifique, proche de la mer, rénové

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06/08/2026
$715,950
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ID: 39698
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Ashdod

À propos du complexe

Magnifique mini penthouse 4 pièces balcon 18 mètres, . Entièrement rénové.. Bonne emplacement, proche des écoles maternelles, en face du centre, un immeuble bien entretenu.

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
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