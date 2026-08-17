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Quartier résidentiel Proche shouk hacarmel et jardin meir dans immeuble renove

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,48M
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ID: 39828
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Tchernichovsky, 33

À propos du complexe

Rue Tchernichovsky - Immeuble moderne, rénové - Au 3e étage, exposition façade - Appartement 3 pièces, - Environ 70 m² + environ 17 m² de balcons ensoleillés à l'avant et à l'arrière - Ascenseur desservant les demi-étages - Parking inscrit au cadastre

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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