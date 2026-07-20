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Quartier résidentiel Tour david - vue mer imprenable - spa à la maison !

Netanya, Israël
depuis
$3,41M
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10
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ID: 38594
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    David HaMelekh, 8

À propos du complexe

Appartement de grand luxe à vendre à Netanya en première ligne de mer au centre-ville ! Appartement avec un spa privé ! Sauna et jacuzzi avec tapis de course et salle de musculation ! Immeuble neuf et luxueux du grand constructeur Briga avec gardien 24h/24 (piscine, salle de sport et spa avec abonnement). Tour comprenant 8 étages avec un hôtel (Sofitel) et 20 étages d'appartements, chacun séparé avec 2 halls d'entrée différents. 23ème étage sur 28 avec 2 ascenseurs rapides. 6 pièces, 4 salles de bains dont 3 suites parentales, 5 W.C ! Meubles sur mesure dans tout l'appartement ! 225m2 habitables + 50m2 de terrasse avec un jacuzzi 5 personnes et une vue imprenable sur la mer depuis tout l'appartement ! 4 expositions. 2 places de parking. 3 caves dont 2 à l'étage ! 1 vide-ordures. Prix : 10 400 000 sh !

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Netanya, Israël
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