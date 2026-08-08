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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, bonnes orientations, clair, dans un bel immeuble, etage haut avec vue, haut standing, magnifique, proche de la mer, projet de qualité, spacieux, vue sur la mer

Ascalon, Israël
depuis
$1,03M
08/08/2026
$1,03M
07/08/2026
$1,03M
06/08/2026
$1,03M
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ID: 39697
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Ashdod

À propos du complexe

Dalet : 4 pièces dans immeuble standing, proche de la plage. Vue mer imprenable. Étage élevé. Entrée immédiate.

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Ascalon, Israël
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