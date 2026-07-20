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Quartier résidentiel Centre ville - tama 38 - livraison dans 20 mois

Netanya, Israël
depuis
$688,800
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Quartier résidentiel Centre ville - tama 38 - livraison dans 20 mois
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ID: 38477
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

À propos du complexe

Immeuble en pleine construction - Centre ville Netanya à 10 minutes à pied du kikar et de la mer. Du 3 au 4 pièces ou penthouse avec mamad et terrasse + parking. 82 m² + 11 m² balcon - 2.100.000 shekels. 97,80 m² + 13 m² balcon - 2.350.000 shekels. Penthouse - 117 m² + terrasse (74 m² + 27 m²) - 3.500.000 shekels. Livraison 1/2028.

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Netanya, Israël
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