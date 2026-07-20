Quartier résidentiel Au centre, haut standing, dans un immeuble neuf, bel appartement

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Reference: GS 101
Quartier: Guivat shmouel
Projet de 9 immeubles de 17 a 23 étages
*3 pièces: Surface de 79 m2 +terrasse de 11 m2 au 3 eme étage + un parking + une cave
Prix: 2.915.000 nis
*4 pièces: Surface de 97 m2 +terrasse de 14 m2 au 11 eme étage + deux parking l'un derrière l'autre + une cave
Prix: 3.370.000 nis
Livraison Début 2028
Seulement 7 % a la signature
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Giv'at Shmuel, Israël
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