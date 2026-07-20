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Quartier résidentiel Au centre, haut standing, dans un immeuble neuf, bel appartement

Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$956,120
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ID: 38616
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Giv'at Shmuel
  • Adresse
    Lipa Krepel

À propos du complexe

Reference: GS 101 Quartier: Guivat shmouel Projet de 9 immeubles de 17 a 23 étages *3 pièces: Surface de 79 m2 +terrasse de 11 m2 au 3 eme étage + un parking + une cave Prix: 2.915.000 nis *4 pièces: Surface de 97 m2 +terrasse de 14 m2 au 11 eme étage + deux parking l'un derrière l'autre + une cave Prix: 3.370.000 nis Livraison Début 2028 Seulement 7 % a la signature

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Giv'at Shmuel, Israël
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