Quartier résidentiel Penthouse exceptionnel à vendre – quartier neve ofer, tel aviv

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Penthouse exceptionnel à vendre – Quartier Neve Ofer, Tel Aviv
Un emplacement privilégié avec vue panoramique
Ce penthouse est situé au sud de Tel Aviv, dans le quartier de Neve Ofer en plein renouveau. Installé au 14e et dernier étage d'un immeuble neuf, il offre une vue spectaculaire sur toute la ville, Bat Yam et la mer.
Un espace de vie luxueux et lumineux
D'une surface de 142 m², le penthouse dispose d'un grand séjour lumineux avec une cuisine américaine moderne, parfait pour recevoir. L'espace nuit comprend 4 chambres, dont un mamad et une suite parentale pour plus de confort et d'intimité.
Une terrasse d'exception avec jacuzzi
La terrasse de 102 m², équipée d'un jacuzzi, permet de profiter pleinement du climat méditerranéen et des soirées en extérieur.
Penthouse 4 pièces de 142 m² + 102 m² de terrasse
Situé au 14e étage
Mamad, cave et deux places de parking incluses
Jacuzzi et vue panoramique
Prix : 6.990.000 shekels
Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations et organiser une visite.
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour