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Quartier résidentiel Penthouse exceptionnel à vendre – quartier neve ofer, tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,33M
12/08/2026
$2,33M
11/08/2026
$2,33M
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ID: 39803
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Penthouse exceptionnel à vendre – Quartier Neve Ofer, Tel Aviv Un emplacement privilégié avec vue panoramique Ce penthouse est situé au sud de Tel Aviv, dans le quartier de Neve Ofer en plein renouveau. Installé au 14e et dernier étage d'un immeuble neuf, il offre une vue spectaculaire sur toute la ville, Bat Yam et la mer. Un espace de vie luxueux et lumineux D'une surface de 142 m², le penthouse dispose d'un grand séjour lumineux avec une cuisine américaine moderne, parfait pour recevoir. L'espace nuit comprend 4 chambres, dont un mamad et une suite parentale pour plus de confort et d'intimité. Une terrasse d'exception avec jacuzzi La terrasse de 102 m², équipée d'un jacuzzi, permet de profiter pleinement du climat méditerranéen et des soirées en extérieur. Penthouse 4 pièces de 142 m² + 102 m² de terrasse Situé au 14e étage Mamad, cave et deux places de parking incluses Jacuzzi et vue panoramique Prix : 6.990.000 shekels Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations et organiser une visite.

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Tel-Aviv, Israël
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