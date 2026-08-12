Quartier résidentiel Excellent investissement sur tel aviv

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EXCELLENT INVESTISSEMENT
Le projet se situe dans une petite rue calme du quartier Florentine qui continue son renouvellement.
Proche de l'autoroute Ayalon, à 50m de la ligne violette du tramway et à 300m de la ligne verte.
Appartements 2 pièces
50m2 + 6m2 de terrasse
Mamad (abri)
Climatisation
À partir du 1er étage
À partir de 2.490.000 Shekels
Appartements 3 pièces
50m2 + 6m2 de terrasse
Mamad (abri)
Climatisation
À partir du 1er étage
À partir de 2.550.000 Shekels
Le projet est actuellement en prévente. Il a déjà obtenu le permis de construire et doit commencer la construction en novembre 2024.
La remise des clés est prévue pour avril 2027.
Possibilité de négocier 20% signature et 80% remise des clés.
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
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Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
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