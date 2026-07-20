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Quartier résidentiel À vendre à ashdod, superbe appartement de 4 pièces avec suite parentale dans le quartier youd bet

Ashdod, Israël
depuis
$770,800
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4
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ID: 38830
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rambam

À propos du complexe

À vendre à Ashdod, superbe appartement de 4 pièces avec suite parentale dans le quartier francophone de youd bet, calme et dans un emplacement privilégié. Au cœur du quartier, ce magnifique appartement vous attend. - 5e étage sur 6 - Surface habitable d'environ 110 m² - Immeuble bien entretenu et rénové - Vue dégagée

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Ashdod, Israël
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