Quartier résidentiel Projet neuf bat yam - prix attractifs

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Reference NBY 124-3
Appartement 3 pièces neuf du promoteur, Bat Yam.
PRE SALE
Projet Tama 38 ultra intéressant situé en plein cœur de Bat Yam, a 15 minutes à pied de la plage et tout proche de la ligne de tramway rejoignant directement Tel Aviv.
Nous avons plusieurs sortes de 3 pièces en vente à partir de 67m2.
Chaque appartement dispose bien entendu d'un mamad et d'un balcon.
Possibilité d'acheter une place de parking en supplément.
Livraison prévue pour Juillet 2026.
Nous avons aussi des 4 et 5 pièces à la vente dans ce projet ainsi que des penthouses.
Localisation sur la carte
Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
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