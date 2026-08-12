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Quartier résidentiel Projet neuf bat yam - prix attractifs

Bat Yam, Israël
depuis
$624,375
12/08/2026
$624,375
11/08/2026
$626,250
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ID: 39781
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    HaSar Rabinovich

À propos du complexe

Reference NBY 124-3 Appartement 3 pièces neuf du promoteur, Bat Yam. PRE SALE Projet Tama 38 ultra intéressant situé en plein cœur de Bat Yam, a 15 minutes à pied de la plage et tout proche de la ligne de tramway rejoignant directement Tel Aviv. Nous avons plusieurs sortes de 3 pièces en vente à partir de 67m2. Chaque appartement dispose bien entendu d'un mamad et d'un balcon. Possibilité d'acheter une place de parking en supplément. Livraison prévue pour Juillet 2026. Nous avons aussi des 4 et 5 pièces à la vente dans ce projet ainsi que des penthouses.

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Bat Yam, Israël
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