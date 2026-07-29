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Quartier résidentiel Villa elie pieds dans l'eau - 4 pièces avec piscine privée, vue mer exceptionnelle, haut standing, proche plage

Eilat, Israël
depuis
$1,312
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6
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ID: 39615
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 28/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district de Beer-Sheva
  • Ville
    Eilat
  • Adresse
    Sderot Argaman

À propos du complexe

VILLA ELIE PIEDS DANS L'EAU disponible pour les vacances et fêtes avec piscine privée et 4 pièces dans Ganim Beth. À deux pas à pied de la plage et centre commercial - prix selon périodes et disponibilités. Peut accueillir jusqu'à 4 adultes et 3 grands enfants - soit 7 personnes au total. Placée juste à proximité de la palmeraie à pied et Amdar Village/Résidence - curieux s'abstenir. Emplacement très discret. Très bonnes vacances.

Localisation sur la carte

Eilat, Israël
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Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

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