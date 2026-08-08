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Quartier résidentiel Appartement neuf à quelques pas de la mer

Ashdod, Israël
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$849,150
08/08/2026
$849,150
07/08/2026
$846,600
06/08/2026
$849,150
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ID: 39705
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Sderot Herzl

À propos du complexe

Dans un immeuble en première ligne de mer, appartement de 4 pièces neuf et spacieux, dans un projet de qualité et haut de gamme.

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
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