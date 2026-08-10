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Quartier résidentiel Woawww ! penthouse d'exception proche beth ‘habad de 5 pièces en exclusivité !

Hadera, Israël
depuis
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ID: 39766
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahimeir Abba, 12

À propos du complexe

BZH Découvrez ce véritable penthouse de prestige, idéalement situé juste derrière le centre-ville, dans l'un des quartiers les plus calmes et recherchés de Hadera, à seulement quelques minutes à pied des commerces, des transports, de toutes les commodités et du Beth ‘Habad francophone. Occupant l'intégralité de l’étage, ce bien rare offre environ 150 m² habitables, répartis sur 5 pièces spacieuses, ainsi qu'une magnifique terrasse de 70 m², partiellement découverte, vous permettant de faire votre Souccah, parfaite pour recevoir ou profiter de moments chaleureux en toute intimité. Entièrement rénové avec des matériaux de grande qualité, le penthouse comprend notamment : - Un superbe espace de vie avec une excellente répartition, et notamment une cuisine américaine avec son îlot central, un grand salon et un superbe espace dédié de salle à manger, - Une magnifique suite parentale avec son dressing et sa salle d’eau, - Trois belles chambres d’enfants, dont une Mamad (pièce sécurisée), - Une salle de bains supplémentaire, - La somptueuse terrasse, en partir recouverte, - Une cuisine extérieure aménagée, - Une cave privative, - Un système domotique (maison intelligente), - Deux places de parking privatives inscrites au cadastre (Tabo). Un bien exceptionnel et d'exception ! Ancien prix : 3.5000.000 NIS Nouveau prix : 3.250.000 NIS !!! À saisir !

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Hadera, Israël
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