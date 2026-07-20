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Quartier résidentiel Projet - complexe luxueux - centre-ville

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,92M
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ID: 38406
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Arlosoroff, 8389

À propos du complexe

Projet à vendre au centre de Tel-Aviv, dans un complexe prestigieux avec salle de sport, piscine, salle des fêtes et gardien 24h/24. Grand centre commercial au rez-de-chaussée de la tour. Livraison janvier 2028. 34ème étage avec ascenseurs. 4 pièces, 2 salles de bain, 3 W.C. 155m² + 20m² de terrasse. Double exposition : Nord/Est. 2 places de parking. Facilités de paiement. Prix : 11 950 000₪

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Tel-Aviv, Israël
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