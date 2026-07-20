  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Raanana
  4. Quartier résidentiel Magnifique penthouse duplex de rêve avec piscine privée à vendre au cœur de raanana

Quartier résidentiel Magnifique penthouse duplex de rêve avec piscine privée à vendre au cœur de raanana

Raanana, Israël
depuis
$3,44M
;
9
Laisser une demande
ID: 38754
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Atidim

À propos du complexe

Référence : RN 106 Au cœur de Raanana, proche du country Club Immeuble récent Magnifique penthouse duplex 6 pièces de haut standing dont mamad Surface de 180 m² Terrasse de 175 m² avec piscine privée et cuisine 8e et 9e étage avec ascenseurs Climatisation Décoré par architecte d'intérieur renommé 2 places de parking privées Cave Vendu entièrement meublé

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,33M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bien agencé, dans un immeuble neuf, magnifique, neuf, rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,87M
Quartier résidentiel Sublime 3 pièces + balcon / bauhaus rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,51M
Quartier résidentiel Parfait 2, 5 pièces avec mamad, balcon et ascenseur à deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,15M
Quartier résidentiel Spécial investisseurs
Ascalon, Israël
depuis
$547,760
Vous regardez
Quartier résidentiel Magnifique penthouse duplex de rêve avec piscine privée à vendre au cœur de raanana
Raanana, Israël
depuis
$3,44M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem du 3 au 6 pièces
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem du 3 au 6 pièces
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem du 3 au 6 pièces
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem du 3 au 6 pièces
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem du 3 au 6 pièces
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem du 3 au 6 pièces
Jérusalem, Israël
depuis
$970,552
Nouveau projet à Kiryat Hayovel, appartements du 3 au 6 pièces, composé de 2 immeubles de 20 étages et 2 de 9 étages. Projet neuf livrable décembre 2026. Les espaces publics existants seront développés et réaménagés en espaces verts avec de nouveaux et larges trottoirs. Un nouveau centre c…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Sublime 4 pièces familial avec terrasse, parking et cave
Quartier résidentiel Sublime 4 pièces familial avec terrasse, parking et cave
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,90M
Rue calme et sans travaux, proche mer. En plein Ramat Aviv. À proximité de la synagogue. 112m2 + terrasse avec vue mer. Ascenseur, parking et cave. Pas de travaux. 49k/m2, deal à saisir
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 2 pièces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,15M
En vente exclusive Dans un nouveau programme immobilier signé Carasso, livraison prévue en 2025 144 rue Ibn Gvirol À proximité du complexe Basel et du tramway. Un superbe appartement fonctionnel ! Au 7ème étage ! 2 ascenseurs dans l'immeuble 55 m² habitables, plus un luxueux balcon couvert…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller