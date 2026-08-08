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Quartier résidentiel Israël, ashdod - appartement de 5 pièces à vendre

Ashdod, Israël
depuis
$639,360
08/08/2026
$639,360
07/08/2026
$637,440
06/08/2026
$639,360
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ID: 39710
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rambam

À propos du complexe

ASHDOD, Quartier Dalet : appartement de 5 pièces très bien situé, à proximité des commerces, écoles, crèches et synagogues. Cet appartement spacieux offre de beaux volumes et un grand balcon ensoleillé avec vue dégagée. Bel immeuble rénové et bien entretenu, mamad aux normes de sécurité, ascenseur, excellent voisinage convivial.

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Ashdod, Israël
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