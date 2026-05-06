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Quartier résidentiel Sublime 3 pièces + balcon / ascenseur

Tel-Aviv, Israël
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06/05/2026
$1,19M
05/05/2026
$1,18M
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ID: 35642
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahum HaNavi, 22

À propos du complexe

Appartement entièrement refait à neuf. Immeuble avec ascenseur / digicode. Meublé et équipé. À 5 min de la mer. Disponible immédiatement.

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Tel-Aviv, Israël
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