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Quartier résidentiel Superbe 4 pieces a deux pas de basel et de kikar hamedina avec parking cave et mamad

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,06M
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11
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ID: 39632
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 30/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Saruk, 8 Beit HaMore Teachers Union Tel Aviv regional office

À propos du complexe

Neuf à vendre en exclusivité au 26 rue Ben Sarouk À proximité du kikar Hamedina, de la place Rabin et du tramway Appartement 4 pièces 98 mètres carrés construits + balcon ouest de 12 mètres carrés Directions aériennes : ouest et sud Chambre master confortable et spacieuse Des chambres calmes et lumineuses Mamad Parking souterrain Une cave d'environ 5 mètres carrés

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Tel-Aviv, Israël
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