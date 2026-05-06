  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte d'intérieur. luxueux.

Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte d'intérieur. luxueux.

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,37M
06/05/2026
$3,37M
05/05/2026
$3,35M
;
9
Laisser une demande
ID: 35754
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Magnifique appartement situé au 15ème étage. Vue époustouflante sur tout Tel Aviv et sur la mer. Décorateur d'intérieur. Piscine, salle de sport et terrasse au 48ème étage. L'appartement dispose de 2 chambres à coucher plus le mamad transformé en dressing. Salon, coin repas et cuisine dans des teintes douces et agréables. Terrasse de 22 m² avec cuisine extérieure. Parking et cave.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet résidentiel unique redéfinissant l'art de vivre de luxe dans un quartier dynamique d'ashkelon
Ascalon, Israël
depuis
$680,000
Quartier résidentiel Panorama de rêve - potentiel
Jérusalem, Israël
depuis
$3,05M
Quartier résidentiel Magnifique penthouse 4 pièces avec terrasse 80m2 soucca
Jérusalem, Israël
depuis
$2,95M
Quartier résidentiel Superbe 4 pièces rénové
Jérusalem, Israël
depuis
$972,400
Quartier résidentiel Appartement nahalat binyamin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,14M
Vous regardez
Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte d'intérieur. luxueux.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,37M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Rez-de-jardin 4 pièces, plein centre raanana
Quartier résidentiel Rez-de-jardin 4 pièces, plein centre raanana
Quartier résidentiel Rez-de-jardin 4 pièces, plein centre raanana
Quartier résidentiel Rez-de-jardin 4 pièces, plein centre raanana
Quartier résidentiel Rez-de-jardin 4 pièces, plein centre raanana
Quartier résidentiel Rez-de-jardin 4 pièces, plein centre raanana
Raanana, Israël
depuis
$4,25M
Joli rez-de-jardin de 4 pièces. Grande chambre parentale. Jardin. 2 salles de bain. Cuisine Semel. Parking standard. Grande cave. Mamad. Jardin a Louest agreable et calme . Au centre ville au calme. Synagogue Shifte a cote. Mamad. Parking regulier et cave
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Penthouse de rêve !
Quartier résidentiel Penthouse de rêve !
Quartier résidentiel Penthouse de rêve !
Quartier résidentiel Penthouse de rêve !
Quartier résidentiel Penthouse de rêve !
Afficher tout Quartier résidentiel Penthouse de rêve !
Quartier résidentiel Penthouse de rêve !
Jérusalem, Israël
depuis
$1,72M
Har-homa, Shlav guimel, très bel immeuble de qualité, 2 ascenseurs dont un shabbat, au 8e étage. Appartement de catalogue, unique, extrêmement bien agencé et avec goût. 173 m² net sur un seul plateau, 6 pièces, hauteur de plafonds de 3 m, lumineux, 4 orientations, salon cuisine très spacieux…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces à vendre en deuxième ligne de mer à bat yam – quartier ha’atsmaout
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces à vendre en deuxième ligne de mer à bat yam – quartier ha’atsmaout
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces à vendre en deuxième ligne de mer à bat yam – quartier ha’atsmaout
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces à vendre en deuxième ligne de mer à bat yam – quartier ha’atsmaout
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces à vendre en deuxième ligne de mer à bat yam – quartier ha’atsmaout
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement 4 pièces à vendre en deuxième ligne de mer à bat yam – quartier ha’atsmaout
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces à vendre en deuxième ligne de mer à bat yam – quartier ha’atsmaout
Bat Yam, Israël
depuis
$2,45M
Situé dans un quartier recherché de Bat Yam, à proximité immédiate de la mer, du tramway, des commerces, des synagogues, des parcs pour enfants et de l’avenue Ha’Atsmaout, cet appartement offre un cadre de vie idéal entre dynamisme urbain et environnement familial. L’appartement développ…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller