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Quartier résidentiel Appartement a louer a arnona-ramat rahel

Jérusalem, Israël
depuis
$2,296
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ID: 39606
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 28/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Dina, 8

À propos du complexe

Dans un emplacement à la fois paisible et central Appartement de 3 pièces, situé au 4ᵉ étage. ✨ Balcon ? Parking privé ? Cave ? Ascenseur ? Système de chauffage Junkers Un appartement agréable, spacieux et confortable.

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Jérusalem, Israël
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