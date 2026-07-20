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Quartier résidentiel 4 pièces à vendre dans un projet neuf, vue imprenable, netanya

Netanya, Israël
depuis
$967,600
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ID: 38549
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

À propos du complexe

Référence : NT 224 Quartier : Parc Hayam Projet neuf Livraison prévue dans un an 4 pièces neuf kablan avec mamad Surface de 105 m² Terrasse ensoleillée de 12 m² 14e étage avec vue imprenable 2 salles de bain Cave attenante à l'appartement Design intelligent et spacieux Parking privé

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
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