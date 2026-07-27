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Quartier résidentiel Appartemnt moderne a arnona

Jérusalem, Israël
depuis
$934,800
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Quartier résidentiel Appartemnt moderne a arnona
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ID: 39602
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Beit HaArava, 35

À propos du complexe

À 2 850 000 ILS, cette propriété de 80 m² (soit 35 625 ILS / m²) offre un excellent rapport qualité-prix pour un immeuble récent avec ascenseur, balcon et parking couvert dans ce quartier très demandé.

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Jérusalem, Israël
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