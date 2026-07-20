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Quartier résidentiel Agréable, bel appartement, bien agencé, calme, dans rue calme, dans un bel immeuble, endroit calme, projet de qualité, spacieux

Ashdod, Israël
depuis
$770,800
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4
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ID: 38828
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rambam

À propos du complexe

Bel appartement de 4 pièces comprenant une suite parentale (salle de bain et dressing). Spacieux et bien entretenu, entièrement climatise, cet appartement lumineux est exposé plein sud. L'immeuble, propre et bien entretenu, est équipé de 2 ascenseurs.

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
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