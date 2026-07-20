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Quartier résidentiel Joli 3 pièces à vendre dans un immeuble de haut standing, tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,54M
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ID: 38742
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Référence : TL 2659 Quartier : Yaffo, proche de toutes commodités, à 300 m de la mer et à 100 m du tramway Immeuble de haut standing Joli 3 pièces Surface de 56 m² 2 terrasses de 5 m² chacune avec vue mer 3e étage avec ascenseur Climatisation Vendu entièrement meublé Parking robotique Prestations de l'immeuble : salle de sport, salle de pilates

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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Épiceries
Loisirs

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