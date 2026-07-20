Quartier résidentiel Appartement 3 pièces | quartier rambam | rue itamar ben avi | rishon lezion

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À vendre | Appartement 3 pièces dans le quartier Rambam – rue Itamar Ben Avi
✨ Prix de commercialisation : 1 890 000 ₪
Vous recherchez un excellent appartement pour y habiter ou pour investir ? C'est votre opportunité !
Détails du bien :
• 3 pièces
• 70 m² construits
• Place de parking privée enregistrée au Tabou ?
• Ascenseur ?
• Convient aussi bien à l'habitation qu'à l'investissement
? Améliorations réalisées dans l'appartement :
✔️ Remplacement complet de la plomberie
✔️ Nouveau carrelage dans la salle de bain et les toilettes
? Atouts supplémentaires :
✔️ Toilettes séparées pour les invités
✔️ Grande salle de bain spacieuse avec toilettes
✔️ Local à linge pratique et fonctionnel
? Un appartement alliant confort, emplacement recherché et excellent potentiel – parfait pour les familles, les jeunes couples et les investisseurs
Localisation sur la carte
Rishon LeZion, Israël
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