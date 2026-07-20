  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Rishon LeZion
  4. Quartier résidentiel Appartement 3 pièces | quartier rambam | rue itamar ben avi | rishon lezion

Quartier résidentiel Appartement 3 pièces | quartier rambam | rue itamar ben avi | rishon lezion

Rishon LeZion, Israël
depuis
$619,920
;
6
Laisser une demande
ID: 38274
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

À propos du complexe

À vendre | Appartement 3 pièces dans le quartier Rambam – rue Itamar Ben Avi ✨ Prix de commercialisation : 1 890 000 ₪ Vous recherchez un excellent appartement pour y habiter ou pour investir ? C'est votre opportunité ! Détails du bien : • 3 pièces • 70 m² construits • Place de parking privée enregistrée au Tabou ? • Ascenseur ? • Convient aussi bien à l'habitation qu'à l'investissement ? Améliorations réalisées dans l'appartement : ✔️ Remplacement complet de la plomberie ✔️ Nouveau carrelage dans la salle de bain et les toilettes ? Atouts supplémentaires : ✔️ Toilettes séparées pour les invités ✔️ Grande salle de bain spacieuse avec toilettes ✔️ Local à linge pratique et fonctionnel ? Un appartement alliant confort, emplacement recherché et excellent potentiel – parfait pour les familles, les jeunes couples et les investisseurs

Localisation sur la carte

Rishon LeZion, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,21M
Quartier résidentiel Beau 5 pièces spacieux proche de la mer avec cave
Ascalon, Israël
depuis
$606,800
Quartier résidentiel Spécial investisseurs
Ascalon, Israël
depuis
$547,760
Quartier résidentiel Penthouse – rue yehuda alevi
Netanya, Israël
depuis
$619,920
Quartier résidentiel Rue calme - proche mer - kempinski
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,80M
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces | quartier rambam | rue itamar ben avi | rishon lezion
Rishon LeZion, Israël
depuis
$619,920
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Emplacement idéal ! clinique/magasin à louer, hakirya/maar, ashdod, proche de toutes commodités
Quartier résidentiel Emplacement idéal ! clinique/magasin à louer, hakirya/maar, ashdod, proche de toutes commodités
Ashdod, Israël
depuis
$2,329
Référence : 6951 Quartier : Hakirya/Maar À la location clinique/magasin Surface de 85 m² Climatisation Entrée immédiate
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Découvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique rénové, à seulement 100 mètres de la mer.
Quartier résidentiel Découvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique rénové, à seulement 100 mètres de la mer.
Quartier résidentiel Découvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique rénové, à seulement 100 mètres de la mer.
Quartier résidentiel Découvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique rénové, à seulement 100 mètres de la mer.
Quartier résidentiel Découvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique rénové, à seulement 100 mètres de la mer.
Afficher tout Quartier résidentiel Découvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique rénové, à seulement 100 mètres de la mer.
Quartier résidentiel Découvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique rénové, à seulement 100 mètres de la mer.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,30M
À VENDRE Découvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique rénové, à seulement 100 mètres de la mer. Caractéristiques : • Superficie : 80 m² + balcon de 5 m² • Étage : 2e avec ascenseur • Agencement : 2 chambres, 2 salles de bain • Parking : 2 places Rue calme près de l’hôtel Roya…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau projet à katamonim jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet à katamonim jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet à katamonim jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet à katamonim jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,55M
Nouveau projet situé à Katamon Jérusalem proche de toutes facilités, commerces, restaurants, Canyon Hadar, proche d'Emek Refaim. Immeuble de 7 étages livrable en mars 2026. Pinoui/binoui, chauffage au sol, ascenseur de shabbat, parking, cave en option, intercom. Derniers appartements 4 piè…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller