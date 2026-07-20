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Quartier résidentiel Magnifique penthouse 5 pièces à vendre, vue panoramique sur la mer, tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,13M
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ID: 38810
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Référence : TL 2674 Quartier : Nave Ofer Magnifique penthouse 5 pièces dont mamad Surface de 143 m² Terrasse de 105 m² avec vue panoramique sur la mer de Tel Aviv, Yaffo Étage élevé avec ascenseurs Climatisation 2 salles de bain 2 places de parking Cave Appartement clair et spacieux

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Tel-Aviv, Israël
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