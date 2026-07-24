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Quartier résidentiel Une pépite immobilière

Jérusalem, Israël
depuis
$3,48M
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ID: 38879
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 24/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Israel Eldad, 27

À propos du complexe

Un bien rare et unique, de ceux qui n’arrivent sur le marché qu’une fois tous les plusieurs années ! Superbe appartement jardin de 5 pièces (dont 2 suites parentales), rénové avec des prestations haut de gamme et beaucoup de goût. Environ 130 m² habitables, avec un immense jardin privatif de 250 m² inscrit au cadastre et une piscine chauffée construite avec permis. Prestations d’exception : chauffage au sol, climatisation centrale, cuisine extérieure, salle de sport, bureau indépendant, 2 parkings couverts et cave. Emplacement idéal, face à une synagogue et à un mikvé, entouré de parcs et d’espaces verts. Un véritable coup de cœur !

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Jérusalem, Israël
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