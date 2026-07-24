Quartier résidentiel Une pépite immobilière

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Un bien rare et unique, de ceux qui n’arrivent sur le marché qu’une fois tous les plusieurs années !
Superbe appartement jardin de 5 pièces (dont 2 suites parentales), rénové avec des prestations haut de gamme et beaucoup de goût. Environ 130 m² habitables, avec un immense jardin privatif de 250 m² inscrit au cadastre et une piscine chauffée construite avec permis.
Prestations d’exception : chauffage au sol, climatisation centrale, cuisine extérieure, salle de sport, bureau indépendant, 2 parkings couverts et cave.
Emplacement idéal, face à une synagogue et à un mikvé, entouré de parcs et d’espaces verts.
Un véritable coup de cœur !
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Jérusalem, Israël
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