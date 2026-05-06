  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Bord de mer

Quartier résidentiel Bord de mer

Ascalon, Israël
depuis
$1,06M
;
9
Laisser une demande
ID: 35544
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Yefe Nof, 25

À propos du complexe

Joyau à la Marina : 50 m de la plage ! Découvrez ce charmant appartement cosy au 3ème étage d'un petit immeuble intimiste (5 étages). Emplacement de rêve : À 50 mètres de l'eau. Confort : Espace optimisé avec une terrasse ensoleillée. Sérénité : Mamad inclus pour une tranquillité totale. Un pied-à-terre idéal pour profiter de la vie marine au quotidien.

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet rue daniel - bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$2,95M
Quartier résidentiel À deux pas du marché carmel | nahalat binyamin | neve tzedek
Tel-Aviv, Israël
depuis
$17,500
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,22M
Quartier résidentiel Sublime 5 pièces familial avec terrasse et 3 parkings
Ramat Ha-Sharon, Israël
depuis
$2,69M
Quartier résidentiel Sublime appartement à ashdod avec vue mer imprenable
Ashdod, Israël
depuis
$1,60M
Vous regardez
Quartier résidentiel Bord de mer
Ascalon, Israël
depuis
$1,06M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet neuf a 200m de la plage - rue hatsfira - bat yam
Quartier résidentiel Projet neuf a 200m de la plage - rue hatsfira - bat yam
Quartier résidentiel Projet neuf a 200m de la plage - rue hatsfira - bat yam
Quartier résidentiel Projet neuf a 200m de la plage - rue hatsfira - bat yam
Quartier résidentiel Projet neuf a 200m de la plage - rue hatsfira - bat yam
Quartier résidentiel Projet neuf a 200m de la plage - rue hatsfira - bat yam
Quartier résidentiel Projet neuf a 200m de la plage - rue hatsfira - bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$2,17M
Rue Hatsfira à Bat Yam, ruelle calme à 200m de la plage et proche du tramway reliant Bat Yam à Tel Aviv Projet Pinoui-Binoui (immeuble neuf) en fin de construction idéalement placé. Cahier des charges haut de gamme Livraison prévue en juin 2026
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Jardin au tabo !!!
Quartier résidentiel Jardin au tabo !!!
Quartier résidentiel Jardin au tabo !!!
Quartier résidentiel Jardin au tabo !!!
Quartier résidentiel Jardin au tabo !!!
Quartier résidentiel Jardin au tabo !!!
Quartier résidentiel Jardin au tabo !!!
Jérusalem, Israël
depuis
$4,90M
Exceptionnel, l'un des seuls biens à Kiryat Moché à disposer d'un grand jardin en pleine propriété. Grand trois pièces lumineux avec une triple exposition, à rénover, proche transports, établissements et ligne verte du tram, dans une rue calme, possibilité de le transformer en 4P. 3 mètres …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Avec terrasse, au centre, balcon sur la mer, bon emplacement, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, agreable, dans un immeuble neuf, neuf, mini penthouse, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, au centre, balcon sur la mer, bon emplacement, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, agreable, dans un immeuble neuf, neuf, mini penthouse, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, au centre, balcon sur la mer, bon emplacement, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, agreable, dans un immeuble neuf, neuf, mini penthouse, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, au centre, balcon sur la mer, bon emplacement, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, agreable, dans un immeuble neuf, neuf, mini penthouse, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, au centre, balcon sur la mer, bon emplacement, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, agreable, dans un immeuble neuf, neuf, mini penthouse, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, au centre, balcon sur la mer, bon emplacement, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, agreable, dans un immeuble neuf, neuf, mini penthouse, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, au centre, balcon sur la mer, bon emplacement, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, agreable, dans un immeuble neuf, neuf, mini penthouse, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$1,14M
Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Ussishkine Up Town est un immeuble boutique Stratégiquement situé à  moins de 3 minutes à pied du célèbre kikar e…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller