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Quartier résidentiel Maison authentique - pleine de potentiel

Netanya, Israël
depuis
$2,46M
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13
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ID: 38325
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Kadesh, 10

À propos du complexe

Maison authentique à vendre à Netanya, dans une rue calme et verdoyante proche de la rue Sharet au Nord de Netanya. 450m² de terrain, 320m² habitables. Beau jardin avec arbres fruitiers. 7 pièces, 2 suites parentales dont une avec dressing, 3 salles de bain, 4 W.C. Calme et lumineux, vue dégagée. 3 unités de location au RDC avec des revenus de 8500 sh/mois. Une maison pleine de potentiel. Maison louée à 11 000 sh/mois.

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
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