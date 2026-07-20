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Quartier résidentiel Une opportunité rare de vivre dans un appartement neuf à katamon – jerusalem immobilier 026786595

Jérusalem, Israël
depuis
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ID: 38768
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Yossey Ben Yoezer, 19

À propos du complexe

Au cœur de Katamon à Jérusalem, cet appartement entièrement neuf offre une occasion rare de profiter du confort d'une construction récente dans un emplacement particulièrement recherché. Trouver aujourd'hui un appartement neuf disponible immédiatement dans un secteur central est devenu difficile, ce qui rend cette opportunité particulièrement attractive. D'une superficie de 82 m² selon la Loi des Ventes, l'appartement comprend 3 pièces avec deux grandes chambres à coucher et deux salles de bains complètes. Sa configuration privilégie le confort des espaces privés et répond parfaitement aux besoins d'un couple ou d'une petite famille. Le séjour lumineux s'ouvre sur un balcon de 4 m² comprenant un espace Souccah et bénéficiant d'une vue dégagée. L'immeuble, qui vient de recevoir son Tofes 4, propose des prestations modernes très recherchées : ascenseur de Shabbat, parking privé avec ascenseur à voitures, cave, Mamad, climatisation centralisée et chauffage au sol. L'emplacement constitue l'un de ses principaux atouts. Les commerces, services, transports publics, écoles et lieux de vie du quartier sont accessibles rapidement, offrant un cadre de vie pratique et agréable au quotidien. Katamon demeure l'un des secteurs les plus appréciés de Jérusalem pour sa qualité de vie, son ambiance résidentielle et sa proximité avec les principaux centres d'intérêt de la ville. Disponible immédiatement.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
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