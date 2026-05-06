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Quartier résidentiel À louer - immeuble neuf | entrée début janvier

Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,732
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ID: 35962
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Neve Tsedek, 24

À propos du complexe

À louer - Immeuble neuf | Entrée début janvier Bel appartement moderne dans un immeuble neuf de haut standing, disponible dès début janvier. Détails du bien : • 3 pièces (2 chambres + salon) • Balcon • Immeuble neuf • Appartement lumineux avec un agencement bien pensé Prix : 14 000 ₪ Contactez-nous pour une vidéo ou une visite. Premium Real Estate Frais d'agence : 1 mois + TVA Numéro de licence : 31928721

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Tel-Aviv, Israël
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