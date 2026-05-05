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Quartier résidentiel Vue mer Éternelle

Ascalon, Israël
depuis
$547,560
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ID: 36487
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Eli Cohen

À propos du complexe

Appartement 4 pièces à la City avec vue mer éternelle de toutes les pièces. Cave, parking, mamad, 2 ascenseurs. Très bonne affaire à ne pas manquer.

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
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