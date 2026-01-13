Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Location courte durée
  4. Studio

Location courte durée studios en Albanie

1 propriété total trouvé
🔑🏡 FOR RENT STUDIO IN LUNGOMARE, VLORA dans District de Vlora, Albanie
🔑🏡 FOR RENT STUDIO IN LUNGOMARE, VLORA
District de Vlora, Albanie
Surface 50 m²
Sol 5
🔑🏡 FOR RENT STUDIO IN LUNGOMARE, VLORA 💶 Price: 250 Euro / Month 📐 Area: 50 m2 / Total …
$292
par nuit
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
