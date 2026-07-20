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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bien agencé, bon emplacement, proche de la mer

Herzliya, Israël
depuis
$8,79M
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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bien agencé, bon emplacement, proche de la mer
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ID: 38731
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Herzliya
  • Adresse
    Sara Malkin

À propos du complexe

Référence : HR 134 Quartier : Herzlia Pituah Bonne occasion à ne pas manquer ! Grand terrain à vendre sur Herzlia Pituah, maison à détruire et à reconstruire totalement Surface de 1250 m2 Possibilité de reconstruire 2 maisons de 440 m2 chacune avec sous-sol de 280 m2 et piscine

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Herzliya, Israël
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