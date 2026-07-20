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Quartier résidentiel Jérusalem centre-ville

Jérusalem, Israël
depuis
$1,34M
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ID: 38804
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Le projet se situe dans un lieu idéal, à proximité de la grande synagogue de Jérusalem, à 7 minutes à pied de Mamilla et des grands hôtels. À quelques pas du tramway. Cet immeuble classé, style Bauhaus, comprendra 8 étages, prestations intérieures et extérieures de haute qualité. Spa avec piscine intérieure privée offrant une vie exceptionnelle en plein cœur de Jérusalem. Grand choix d'appartements du 2 pièces au penthouse.

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Jérusalem, Israël
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