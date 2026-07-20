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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bonne occasion, dans rue calme, endroit calme, rénové, spacieux

Givatayim, Israël
depuis
$1,279
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ID: 38738
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Givatayim
  • Adresse
    Katznelson, 63

À propos du complexe

Référence : 6862 Quartier calme au cœur de Givataim Studio Surface de 30 m2 Petit jardin privé Rénové Climatisation Spacieux et lumineux Idéal pour jeune couple

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Givatayim, Israël
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