Quartier résidentiel 2 pièces | À vendre à rishon lezion | quartier ramat eliyahu

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- Signé pour un projet de renouvellement urbain (pinuy-binuy) – potentiel de valorisation significatif !
- Environ 60 m² construits
- 1er étage – pratique et accessible
- Appartement bien conservé et entretenu
- Emplacement central et pratique
- Situé dans le quartier Ramat Eliyahu, à proximité des transports en commun, centres commerciaux, écoles et services communautaires
Excellente opportunité pour un bien rentable avec un horizon d'avenir clair dans un secteur en plein développement !
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Rishon LeZion, Israël
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