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Quartier résidentiel 2 pièces | À vendre à rishon lezion | quartier ramat eliyahu

Rishon LeZion, Israël
depuis
$587,120
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ID: 38566
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

À propos du complexe

Affaire rapide ! À vendre – Appartement de 2 pièces dans le quartier Ramat Eliyahu à Rishon LeZion. Appartement bien entretenu et soigné, idéal pour les jeunes couples, les investisseurs ou toute personne recherchant un bien accessible avec un fort potentiel. - Signé pour un projet de renouvellement urbain (pinuy-binuy) – potentiel de valorisation significatif ! - Environ 60 m² construits - 1er étage – pratique et accessible - Appartement bien conservé et entretenu - Emplacement central et pratique - Situé dans le quartier Ramat Eliyahu, à proximité des transports en commun, centres commerciaux, écoles et services communautaires Excellente opportunité pour un bien rentable avec un horizon d'avenir clair dans un secteur en plein développement !

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Rishon LeZion, Israël
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