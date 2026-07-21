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Quartier résidentiel Face au parc hayarkon ! immeuble neuf

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,39M
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ID: 38853
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 21/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ussishkin, 44

À propos du complexe

Appartement a vendre a Tel-Aviv, face au Park Hayarkon et a quelques pas de la mer ! Immeuble neuf 1er etage sur 6 avec ascenseur 3 pieces 55m2 + 11m1 de terrasse 1 parking Mamad Prix: 4,250,000sh

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Tel-Aviv, Israël
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