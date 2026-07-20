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Quartier résidentiel Bonne occasion à ne pas manquer ! emplacement idéal ! 3 pièces à vendre au cœur de tel aviv, florentine

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,28M
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ID: 38812
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Référence : TL 2677 Quartier : Florentine, très bon emplacement, proche de toutes commodités Appartement situé dans le projet Studio, rue Salame Joli 3 pièces dont mamad Surface de 70 m² Terrasse de 12 m² 5e étage avec ascenseur Climatisation Parking privé

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Tel-Aviv, Israël
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