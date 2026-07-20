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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, balcon sur la mer, bien agencé

Ashdod, Israël
depuis
$1,15M
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ID: 38663
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Exodus, 16

À propos du complexe

Reference : AS 905 Quartier Marina Magnifique 4.5 pièces de 144 m2 + terrasse. 6 eme étage sur 18. 3 ascenseurs dont un de chabat. 2 places de parking . Une cave . Totalement rénové . Mamad . Clim .

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Ashdod, Israël
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