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Quartier résidentiel À vendre – penthouse unique occupant tout un Étage

Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,25M
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Quartier résidentiel À vendre – penthouse unique occupant tout un Étage
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ID: 35955
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shenkin, 9

À propos du complexe

À VENDRE – PENTHOUSE UNIQUE OCCUPANT TOUT UN ÉTAGE ? Situé dans une rue calme proche de Shenkin, entre King George et Yohanan HaSandlar 5 pièces 167 m² intérieurs + 97 m² de terrasses sur le toit Immeuble rénové après TAMA 38 Livraison : Octobre 2025 Conception architecturale haut de gamme 2 places de parking Mamad (espace sécurisé) Très calme Quatre expositions ? Prix : 18,5 millions ILS Honoraires d'agence : 2 % + TVA Premium Real Estate Numéro de licence : 31928721

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Tel-Aviv, Israël
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