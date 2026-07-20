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Quartier résidentiel Haut standing, neuf, vue sur la mer

Hadera, Israël
depuis
$2,13M
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8
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ID: 38678
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    HaDudaim, 1 Stationary food truck

À propos du complexe

Reference : HD 109 Magnifique penthouse Neuf du promoteur 5 pièces 178 m2 + 96 m2 de terrasse Possibilité de construire une piscine prive dans la terrasse Vendu meublé 3 toilettes 2 salle de bain Climatisation Immeuble haut standing avec salle de sport

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Hadera, Israël
Loisirs

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